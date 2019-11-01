تتر مُسلسل “دابا تزيان” لسعد لمجرد يُحقّق رقمًا قياسيًا

حقّق تتر مُسلسل ” دابا تزيان ” بصوت النجم سعد لمجرد أكثر من مليون ونصف مُشاهدة في أقلّ من عشرين ساعة على طرحه عبر قناة شاهد وعبر قناة الفنّان سعد لمجرد الرسميّة على يوتيوب. وتحوّلت الأغنية إلى مقاطع يتمّ تداولها بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعيّ بين روّاد السوشيال ميديا.

يُذكر أنّ الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي وقد إحتلّت المراكز الأولى في عدّة دول عربيّة ضمن قائمة الفيديوهات الغنائيّة الأعلى مُشاهدة على اليوتيوب في الساعات الأخيرة.

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نُشير أنّ “دابا تزيان” هو باكورة الأعمال التي تُنتجها شركة “صبّاح أخوان” ضمن خطّة الإنفتاح وتبادل الخبرات التي تعتمدها، وقد بدأت التحضير لإنتاجات دراميّة تعُزّز السوق المغربيّ وتعتمد لغة جمهوره العريض.

ومن المُقرّر عرض مُسلسل “دابا تزيان” على قناة mbc5 إبتداءً من 15 نوفمبر وهو من بطولة محمّد الجم ونزهة الركراكي و مجدولين الادريسي وعزيز حطاب وسعيد آيت باجا وسلمى السيري وسيمو سدراتي وتسنيم شهام، سيناريو مريم الإدريسي وأمين أصمعي وجواد لحلو وإخراج هشام الجباري.