أسعد خلف: اضطررتُ للكشف عن فستان من مجموعتي الجديدة بسبب هبة نور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار مصمم الأزياء السوري أسعد خلف الفنانة هبة نور حتى ترتدي فستاناً من تصميمه في حفل "غالا دينير" الذي أقامه خبير تصميم الإطلالات ميلاد حنون في العاصمة السورية دمشق.

وقال خلف في حديث مع موقع فوشيا أن اختياره لهبة نور يرتكز على تناسق جسدها ولون شعرها وجمالها لتكون سبباً في تشجيعه حتى يكشف عن أحد تصاميم مجموعته الجديدة التي سيطلقها قريباً. مضيفاً أن هبة نور بماتحمله من جمال ومن تفهم وفكر وقدرتها على الحوار وهدوءها دفعه إلى تقديم فستان لها يتناسق مع المواصفات التي تتمتع بها، ويضفي عليها جمالاً أخاذاً.

وتحدث عن الأريحية التي يتميز بها العمل مع النجمة هبة نور، وأنها فنانة غير مُتعِبة ومتفهمة لخيارات الخبير المسؤول عن إطلالتها.

وتحدث مصمم الأزياء السوري الذي عمل في إيطاليا لثمانية أعوام عن الموضة، وعن الألوان والتصاميم الأبرز لشتاء 2019. وقال: بأن الساحة اليوم واسعة وكبيرة بما تتضمنه من ألوان متعددة ومتنوعة، ومن إبداعات لخبراء تصميم مختلفي الآراء. كما تحدث عما أحضر معه من أوروبا من أفكار وإبداع ليستطيع أن يجمع بين الشرق والغرب بطريقة فنية وإبداعية متميزة. مبيناً أن ما يميز مجموعته الجديدة سيكون التفرّد والاختلاف عما طرحه سابقاً كما أن عنوانه الرئيسي سيكون الجمال والدهشة. وقال بأنه يعتمد ويرتكز على خطوط الموضة الرئيسية لكن إبداعه وحرفيته لابد وتكون هي الطاغية، لأن أي مصمم لابد ويصنع بصمة في عالم الأزياء بالارتكاز إلى أفكاره ورسوماته وتصاميمه.

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وكشف أسعد خلف عن الفارق بين تصميم أزياء فنانة وتصميم أزياء سيدات المجتمع وعاشقات الجمال معتبراً أن الفنانة تمنحه حرية أكبر، ومساحة واسعة للإبداع بإضافة بعض اللمسات المختلفة خاصة وأن المناسبات التي تطلّ عبرها تكون مختلفة وخاصة والعيون والكاميرات تبحث عنها وعن إطلالتها لذلك فإن مساحة الخيال تكون أكثر اتساعاً، والسعي إلى الغرابة والجرأة يأتي مع الفنانات بخطوات أشدّ قوة.

تفاصيل أكثر لما قدمه أسعد خلف عن هبة نور وعن الأزياء في هذا الفيديو