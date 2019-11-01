- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه المُغنية الأمريكية كاتي بيري دعوى قضائية بقيمة 150 ألف دولار، بعد أنْ قامت بنشر صورة لها عبر إنستغرام، تظهر فيها مرتدية زي هيلاري كلينتون في عيد الهالوين خلال عام 2016.
الآن، بعد ثلاث سنوات بالضبط، يقوم موقع "Backgrid" الذي يملك حقوق الصورة بمقاضاتها مقابل (150,000) دولار، مدعيًا أنّ كاتي لم يكن لديها إذن لنشر صور تتبع أحد مصوّريه.
وبحسب تقارير، أقام موقع المشاهير دعوى يوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، جاء في عريضتها أنّ بيري انتهكت القانون الفيدرالي بنشر الصورة، وأن الموقع لجأ إلى القضاء بعد فشل محاولات التواصل عدّة مرّات مع الفنانة العالمية.
ضمّت الصورة محل الخلاف أيضًا صديقًا يرتدي ملابس بيل كلينتون، وهو المُغنّي أورلاندو بلوم الذي ارتدى شكلًا كاريكاتوريًا للرئيس دونالد ترامب في وقت سابق.
ومن جانبها، لم تعلّق بيري علنًا على الدعوى.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، عانى عدد من المشاهير مثل أريانا غراندي، جاستن بيبر، و جيجي حديد من رفع دعاوى مماثلة ضدّهم، وقد تمّ حسم قضيتي غراندي وبيبر، ورفض قضية حديد.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتى بيري تُواجه دعوى تغريم 150 ألف دولار بسبب صورة هيلاري كلينتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.