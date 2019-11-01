المصارعتان نتاليا ولاسي بملابس مُحتشمة في السّعوديّة.. والأجواء حماسيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم عرض "كراون جول" مساء الخميس في استاد الملك فهد بالعاصمة السّعوديّة الرّياض، والذي تضمّن أوّل مباراة مصارعة نسائيّة تقام على أرض المملكة، ضمن فعاليات موسم الرّياض.

وجمعت مباراة المصارعة النسائية الكندية ناتاليا نايدهارت، والأمريكيّة لايسي إيفانز في مبارة قوية، وبحضور عدد كبير جدًا، ضمن أجواء شديدة الحماس.

وخاضت النجمة نتاليا نزالا نسائيًا مثيرًا أمام المصارعة لايسي إيفانز في عرض "WWE" جوهرة التاج، وظهرت المصارعتان بملابس محتشمة في أوّل نزال نسائيّ بالسّعوديذة.

واستمتعت الجماهير بتلك المواجهة التاريخية، واستطاعت نتاليا ومعها لايسي إيفانز في تقديم مواجهة قوية ونارية، حتى أنّ الجماهير هتفت كثيرا لكلتا المصارعتين خلال أحداث النزال.

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها، بعد تنفيذ حركة شارب شوتر ضدّ خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

وقامت نتاليا ولايسي بعد ذلك بالتّوجّه إلى بعض الجماهير، والتقطتا الصّور معهم، وعانقتا مجموعة من مشجّعات المصارعة.

وتتضمّن مباريات "كروان جول" عدة نزالات بين نجوم Wwe أبرزهم: راندي أورتن، بوبي لاشلي، رومان رينز، ريكوشيه كينغ كوربن، وشنسكي، برون سترومان، تايسون فيوري والمصارع السّعوديّ منصور.

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واستمتعت الجماهير السّعوديّة من عشّاق المصارعة بمواجهة من العيار الثقيل ضمّت 5 مصارعين يمثّلون فريق هالك هوجان ضدّ 5 مصارعين يمثلون فريق ريك فلير.

وكانت المواجهة حماسية بين المصارعين بثنائيات قويّة، إلى أنْ جاءت اللحظات الأخيرة في المواجهة التي جمعت بين أورتن من فريق فلير ضدّ رومان رينز من فريق هوجان.

وقدّم أورتن في تلك اللحظات مواجهة رائعة، وقام بتنفيذ العديد من ضربات "RKO" الرائعة، ومنح رومان رينز فريق هوجان الفوز في جوهرة التاج.

من جانب آخر، شهدت العاصمة الرّياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السّعوديّة الـ11 التي أُطلقت على مستوى السّعوديّة للعام 2019، حيث تتنوّع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصّون "حراك سياحي عالمي جاذب".

كما تتنوّع فعاليات الموسم بين العروض المسرحية، والحماسية، والحياة البرية، والمطاعم، والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة إلى عروض السيارات، والمزادات، والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث، والفنّ.