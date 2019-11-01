عمرو سعد يفاضل بين عدة نصوص درامية لسباق رمضان المقبل

يعكف النجم عمرو سعد، الفترة الحالية، على قراءة العديد من السيناريوهات من أجل خوض السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد نجاحه العام الماضى بمسلسل "بركة" الذى عرض فى رمضان 2019.

تأتى تلك الخطوة بعد انفصال النجم عمرو سعد عن زوجته في هدوء تام وبعيداً عن وسائل الإعلام المختلفة منذ أيام قليلة وبرضاء الطرفين، ولكن حتى الآن لم يحدث طلاق رسمي، حيث يحرص "سعد" على عدم إزعاج نجليه رابي وحبيبة، ولذلك يرفض تماما الحديث عن هذا الأمر.

النجم عمرو سعد خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بركة"، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ثم تلاه بفيلم "حملة فرعون" إخراج روؤف عبد العزيز، وشاركه البطولة كل من محمود عبد المغنى وروبى ومحمد لطفى، وعدد من النجوم العالميين.

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