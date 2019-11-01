مخرج "شديد الخطورة" يصور 18 ساعة يوميًا في شوارع القاهرة

أكد المخرج حسام علي، أنه يصور بشكل يومي أحداث مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، في عدد من شوارع القاهرة والتي كانت أغلبها بمنطقة صلاح سالم، في العمل المنتظر عرضه على منصة "Watch iT" خلال الفترة المقبلة.



وقال "حسام"،إنه يصور يوميًا لعدد ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يوميًا، من أجل إنهاء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، لانطلاق عرضه بعد ذلك على المنصة الشهيرة، وبعدها سيتم عرضه على أحد القنوات.



ويشارك في المسلسل الفنانة ريم مصطفى، رياض الخولي، وحسني شتا، وهادي الجيار ويعمل صناع المسلسل حاليًا على ترشيح باقي الأبطال للمشاركة في العمل.

قد يهمك ايضاً:

حسنى شتا أحدث المنضمين لمسلسل "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى

أحمد العوضى يصور "شديد الخطورة" فى مصر الجديدة