محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق على صورة له

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام ".



وعلق رمضان على الصورة قائلا " مش انا اللى اخترت اسمي ولا لوني ولا شكلي لكن انا اللي اخترت مكاني وهدفي وشخصيتي ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:



برنس - الأسطورة - عافر توصل



يشار الى ان أغنية جديدة لمحمد رمضان بعنوان "السلطان" حققت نجاحا كبيرا جدًا، تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ايام فقط عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب". قد يهمك ايضاً: مي عمر تنضم لمسلسل محمد رمضان "البرنس" رمضان المقبل محمد رمضان يُعلن سر ظهور نور ستارز

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