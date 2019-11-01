نشرت الفنانة ياسمين صبري تغريدة ؛ على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .



وكتبت ياسمين صبرى " ‏ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها. لا حول ولا قوة الا بالله ‎#حادثة_القطار ‎#الاسكندرية ‎#شهيد_التذكرة ".



وقام احد متابعيها بالتعلق لها قائلا " لو حضرتك موجوده والله ما هتدفعيلهم " .



وهو ما أغضب ياسمين لترد قائلة " ونبي كفي نفسك".



وسرعان ما اضطر متابعها الذى علق لحذف تعليقه من التغريدة بعد ساعات احتدام الهجوم والخلاف عبر تعليقه الهجومى تجاه ياسمين صبري. قد يهمك ايضاً: ياسمين صبري تستعد لتقديم البطولة المطلقة الأولى لها في السينما ياسمين صبري ستُهاجر من مصر قريبًا وأحلام تُوجّه لها هذا السؤال عبر "إنستغرام"

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كانت هذه تفاصيل خبر نشوب مشاجرة بين ياسمين صبري ومتابعيها على تويتر بسبب "شهيد التذكرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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