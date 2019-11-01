"شارموفرز" تختتم جولتها الغنائية في جامعة عين شمس

اختتم فريق «شارموفرز» سلسلة حفلاته في الجامعات، بعنوان «نيو جامعة»، والتي كان عددها ٨ حفلات، حيث كان الحفل الأخير، الخميس، على خشبة مسرح جامعة عين شمس، بحضور أكثر من ٣٠ ألف من طلبة الجامعة.



وقدم «شارموفرز» خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معاها الجمهور ومنها: «السلامو عليكو»، وإيزي ماني، وانفصام، ومفتقد الحبيبة. قد يهمك ايضاً: شارموفرز تصل للعالمية بجائزة" بيسودال ميوزيك أورد" البريطانية حسن الرداد يُشارك في الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد مع "شارموفرز"

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