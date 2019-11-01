تعرف على حقيقة الزواج السري لنجمة "سوبر ستار العرب" ديانا كرزون

القاهرة – لايف ستايل
احتفلت الفنانة ديانا كرزون، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 36، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 30 أكتوبر من عام 1983.
وكانت ترددت شائعات عن زواج الفنانة ديانا كرزون سرا من رجل أعمال، وهو ما نفته الفنانة بنفسها قائلة "أتمنى أتزوج من خارج الوسط.. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج.. وأنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج.. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل.. أنا بعتزل مشانك لأن الفن ما راح يدوم لي.. هيدوم لي شي واحد عيلتي وزوجي وولادي".
وكشفت الفنانة الأردنية في تصريحات تلفزيونية عن تلقيها عروضًا كثيرة للزواج من بينها شخصيات مهمة، إلا أنها رفضتها؛ لأنها كانت جميعها عرفيا أو بالسر، مؤكدة أنها لا تقبل هذه النوعية من الزواج.
كانت تصدرت الفنانة الأردنية منذ شهور غلاف إحدى المجلات الفنية وكان عنوانه "ديانا كرزون: أنا عايزة أتجوز"، وصرحت بمنتهى الجرأة في الحوار أنها تبحث عن رجل من أجل الإنجاب والاستقرار.
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