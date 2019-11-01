القاهرة – لايف ستايل
سافرت الفنانة مروة ناجى لمدينة " هاليفاكس " بكندا إستعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك الجمعة , وذلك ضمن فاعليات مهرجان " فاما للموسيقى والفنون العربية " , حيث تقدم الفنانة مروة ناجى مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة ورده الجزائرية تحت شعار" حكايتى مع الزمان " وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية .
هذا وقد غادرت ناجى القاهرة منذ يومين متجهه إلى كندا , وذلك لعمل بروفات الحفلات المقرر إقامتها ضمن فعاليات المهرجان بمدينتى " هالفاكس وتورنتو" , حيث تقدم الفنانة الشابه نخبة من الأغانى الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية , والتى تركت أثرا كبيرافى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى
هذا وقد أعلنت إدارة مهرجان " فاما للموسيقى العربية " بكندا إن حفل الفنانة مروة ناجى المقرر إحيائه غدا بهاليفاكس " كامل العدد " وإن تذاكر الحفل قد تم بيعها بالكامل , وهو الأمر الذى أسعد ناجى كثيرا , لأفته أنها تلقت ترحابا كبيرا من الجالية العربيه بكندا والتى قامت بترتيب جدول زمنى متكامل لها يجمع بين مواعيد البروفات وزيارات سياحية لأهم معالم كندا , والتى بدأتها الفنانة مروة ناجى بشلالات نياجرا حيث إلتقطت الكثير من الصور التذكارية هناك .
قد يهمك ايضاً:
مروة ناجي تعرب عن شعورها بالفخر وهي تغني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
"حبيت من قلبي" لمروة ناجي يتخطى الـ 3 ملايين مشاهد
كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجي تسافر الليلة إلى "هاليفاكس " لإحياء أول حفلاتها في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.