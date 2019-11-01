مروة ناجي تسافر الليلة إلى "هاليفاكس " لإحياء أول حفلاتها في كندا

سافرت الفنانة مروة ناجى لمدينة " هاليفاكس " بكندا إستعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك الجمعة , وذلك ضمن فاعليات مهرجان " فاما للموسيقى والفنون العربية " , حيث تقدم الفنانة مروة ناجى مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة ورده الجزائرية تحت شعار" حكايتى مع الزمان " وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية .



هذا وقد غادرت ناجى القاهرة منذ يومين متجهه إلى كندا , وذلك لعمل بروفات الحفلات المقرر إقامتها ضمن فعاليات المهرجان بمدينتى " هالفاكس وتورنتو" , حيث تقدم الفنانة الشابه نخبة من الأغانى الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية , والتى تركت أثرا كبيرافى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى



هذا وقد أعلنت إدارة مهرجان " فاما للموسيقى العربية " بكندا إن حفل الفنانة مروة ناجى المقرر إحيائه غدا بهاليفاكس " كامل العدد " وإن تذاكر الحفل قد تم بيعها بالكامل , وهو الأمر الذى أسعد ناجى كثيرا , لأفته أنها تلقت ترحابا كبيرا من الجالية العربيه بكندا والتى قامت بترتيب جدول زمنى متكامل لها يجمع بين مواعيد البروفات وزيارات سياحية لأهم معالم كندا , والتى بدأتها الفنانة مروة ناجى بشلالات نياجرا حيث إلتقطت الكثير من الصور التذكارية هناك .



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