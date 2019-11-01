شريف منير ينشر صورة نادرة له مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي على "إنستغرام"

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان شريف منير صورة قديمة له برفقة عدد من أصدقائه في الوسط الفني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وظهر شريف منير في الصورة برفقة محمد هنيدي واشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين وياسمين عبد العزيز ، وعلق شريف منير على الصورة قائلا : _ " أيام الفن والإبداع والسعادة ". وتوالت التعليقات الإيجابية : _ " اجمل جيل بجد من الجدعنه والكوميديا الراقية الضحكه طالعه من القلب الله يرحمه علاء ولي الدين " _ " ربنا يديك الصحه ويرحم الجميع " _ " البدايات ما تتنساش " . جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك كضيف شرف في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة. Advertisements قد يهمك ايضاً: شريف منير ينشر صورة "نادرة" تجمعه بوالدته منير يكشف البطل الحقيقي لنجاح “الممر”

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