أدهم نابلسي يتألق علي مسرح "كايروفيستيفال" والآلاف يرددون أغانيه

قام النجم الأردني أدهم نابلسي باحياء واحدة من أقوى حفلاته وذلك داخل مسرح كايروفيستفال سيتي بالقاهره الجديدة ويعتبر ذلك الحفل اول حفل له بمصر بعد فتره كبيره وذلك وسط حضور الالاف من محبيه وجمهوره تحت لافتة كامل العدد .



وصعد "ادهم" إلى مسرح الحفل على اغنيه "هو الحب" وسط تفاعل وصيحات كبيره من الجمهور مرددين الاغنيه ثم قام بتقديم وصله غنائيه كبيره لاكثر من ساعتين وغناء العديد من اشهر اغانيه منها "مشتاق" و "كيف بحبك هيك" و "شدني اغمرني" و "لبعض خلقنا" و "نسخه منك" و غيرهم العديد وسط اجواء من التفاعل والبهجه بين الجمهور ومحبيه .



وفي نهايه الحفل قام بشكر كل محبيه من الجمهور المصري وانه يكرر حضوره لمصر في العديد من الحفلات الكبري خلال الفتره القادمه ولا يغيب عنهم مره اخري وشكر كل القائمين علي الحفل وعقب نزوله من مسرح الحفل قام العديد من الجمهور بالالتفاف حوله لالتقاط الصور السيلفي والتذكاريه مع نجمهم المفضل وسط اجواء من الفرح والبهجه بينهم .

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