تكريم "حامد والتازي" في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في ختام نسختها الثانية تكريم كبار النجوم في الوطن العربي، هما المخرج المغربي الكبير محمد عبد الرحمن التازي الذي قدم له درع التكريم المخرج المصري الكبير خيري بشارة.



وقال التازي في كلمة له " أنا سعيد بأن أكرم في حياتي فهو اعتراف بالأعمال و المهنة، والاعتراف بالفنان في حياته هو اعتراف بالعطاء".



أما من مصر تم تكريم المخرج المصري سعيد حامد الذي قدم أعمالا مميزة وخالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وقال"هذا التكريم تاج كبير على رأسي واعتبره تكريما لنصف مسيرتي لأنني مازلت قادرا على تقديم الكثير ." قدم له الدرع السيد عامل عمالة درب السلطان الفداء.



الجدير بالذكر أن حفل ختام المهرجان شهد حضور حشد من الفنانين و صناع السينما من المغرب و العالم العربي وعرف تغطية إعلامية واسعة من الإعلام والقنوات المغربية والعربية. قد يهمك ايضاً: الفيلم اللبناني"يارا" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي "جوري" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي صنف الأفلام القصيرة

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