ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد على فيلم "نجمة الصبح"

حقق فيلم «نجمة الصبح» للمخرج جود سعيد، ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد عقب عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية.



وينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، حيث امتلاءت القاعة علي أخرها، وحرص علي حضور الفيلم المخرج جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي، ومتبقى للفيلم عرضين خلال أيام المهرجان المقرر انتهائه 2 نوفمبر المقبل.



ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عقب انتهاء العرض صورة جماعية لفريق العمل والممثلين عليها كلمة وجهها المخرج جود سعيد: "إلى كل من صنع معنا هذه الفرحة.. كنت أتمنى أن تكونوا موجودين لتلمسوا هذا الحب الذي أعطانا إياه الجمهور التونسي وخصوصا الراحل عقبة عز الدين".



ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة.



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، تعاون فني وائل عزالدين إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.

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