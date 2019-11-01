محمد الشرنوبي يتألق في جلسة تصوير جديدة

خضع الفنان محمد الشرنوبي، لجلسة تصوير جديدة، نشر منها 3 صور فقط، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونالت الصور، العديد من الإعجابات والتعليقات، التي جاءت أغلبها من محبيه ومتابعيه مشيدين بموهبته الفنية.
يذكر أن محمد الشرنوبي، يستعد لإحياء حفل غنائي في 11 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة.
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