هلا رشدي تطرح كليب أغنية "نصيبها مجاش" عبر حسابها على "اليوتيوب"

طرحت شركة NJ Music Production، أغنية "نصيبها مجاش"، للمطربة هلا رشدي، عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

اغنية" نصيبها مجاش"، من كلمات محمود عبد الله، وألحان أحمد عمار، وتوزيع الموسيقى أحمد شوقى، هندسة صوتية هاني محروس، إخراج: عفاف جريس .

وتقول كلمات الأغنية :

الكلمات:

نصيبها مجاش وزعلانه

ورايحه وجايه سرحانه

لأن فلانه و فلانه

خلاص ارتبطوا قبليها

صحيح مش حاسه بالغيره

لكن شايفه انها كبيره

وسيرة السن دي سيره

بقت فعلا بتأذيها

يحاولوا يفرحوها ساعات

بأي حاجات وما بتفرحش

بقت بتخاف من المرايات

لا تلمح عيب ما يتصلحش

وعايشه ما بين ملل وروتين

ودايما حاسه بالإحباط

تشوف مشهد ف فيلم حزين

فتحجج وهات يا عياط

ساعات بتقول بصوت عالي

اكيد الدنيا شيلالي

مفاجأه ما جاتش علي بالي

ومش حتسيبني قلقانه

ويوم ما حبيبي حيجيلي

حاكون اسعد بنات جيلي

وحاحكيله ويحكيلي

عن الحب اللي جوانا

مسير الحلم ف المواعيد

حييجي اكيد ويبقي بجد

يقرب ربنا اللي بعيد

ده ما بيرضاش يزعل حد

تملّي بنكره التأخير

ونستعجل علي الأحلام

ونكتشف ان كل الخير

معاده الصح كان قدام

من ناحية أخرى قدمت هلا مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر اسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.

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يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميدىا

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