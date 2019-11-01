شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته الـ 28 ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي مساء اليوم الجمعة الكينج محمد منير، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته الـ 28 ، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية وزارة الثقافة، ومن المقرر أن يشهد حفل الإفتتاح حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين، وكان الكينج قد أجرى عدد من البروفات الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية استعدادًا للحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما، كما من المقرر أن يقدم منير عددا من أغانى ألبومه الأخير.

Advertisements

ويقدم أيضاً منير عددا من أبرز الأغاني الخاصة به أثناء الحفل منها :" مهموم"، و"لما النسيم"، وشىء من بعيد"، و"الروح للروح ديما بتحن"، يونس، وفي عشق البنات"، و"أبكي"، و"ربك لما يريد"، وغيرها من الأغاني.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.