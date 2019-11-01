شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام شاهدها فى الهالوين بين الحقيقى والكارتون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم خلال هذه الأيام بـ عيد الهالوين الأمريكي، الذى ارتبط ارتباطا وثيقا بالملابس التنكرية وأفلام الرعب التي يشاهدها أفراد الأسرة مجتمعين سويا، ولذلك من أجل أمسية عائلية هادئة نرصد لكم 10 أفلام عالمية مختلفة بين الكرتون وأفلام الرعب الحقيقة المتعلقة بـ عيد الهالوين.

أولا: أفلام الرعب الحقيقة

1 – فيلم Warm Bodies الذى طرح في 2013، ويدور حول زومبي غير عادي ينقذ فتاة حية بدلاً من أكلها، وربما تكون علاقتهما الناشئة هى ما يلزم لإعادة الحياة إلى عالم ما بعد نهاية العالم.

2 – فيلم Us الذى طرح عام 2019، ويدور حول انقلاب عطلة عائلة رأسًا على عقب عندما تهاجمهم مجموعة من doppelgängers بدوافع غامضة.

3 - فيلم Escape Room الذى طرح العام الجارى، ويدور حول دعوة مجموعة من الغرباء للمشاركة في غرفة للهروب مع جائزة كبرى خاصة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أنها جزء من خطة قاتلة وعليهم البقاء على قيد الحياة.

4 – فيلم Pet Sematary الذى طرح العام الجارى، ويدور حول انتقال عائلة إلى منزل جديد، ولكن فجأة يجدون أنفسهم أمام مقبرة غريبة، المليئة بالأسرار.

5 – فيلم Hell Fest الذى طرح أيضًا العام الجارى، ويدور حول تحمس مجموعة من الأصدقاء أثناء استكشافهم لمدينة الملاهي الجديدة، Hell Fest، ومن ثم تظهر شخصية غامضة والتي تبدأ في قتل الموجودين، وبالتالي يجب عليهم محاولة البقاء على قيد الحياة والخروج قبل فوات الأوان.

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ثانيا أفلام الكارتون:

1 – فيلم ParaNorman الذى طرح عام 2012، ويدور حول قدرات نورمان على التحدث مع الموتى الذى جعله أكثر راحة مع الأشباح، وعند حدوث لعنة على البلدة التي يعيش بها، يستخدم قواه لإخراج الموتى السائرين من قبورهم للدفاع عنها.

2- فيلم Coraline الذى طرح عام 2009، ويدور حول انتقال كورالين ووالداها من ميشيجان إلى ولاية أوريجون، حيث يعملان في وظائف تجعلها في المنزل بمفردها معظم الوقت، وبعد تلقي دمية غامضة من أحد جيرانها الجدد، تكتشف كورالين "العالم الآخر"، الذي يضم أما أخرى وأبا آخر، والذين يهتمان كثيرًا بكورالين أكثر من والدها، وسرعان ما تكتشف كورالين أن العالم ليس على ما يبدو وتحاول العودة إلى المنزل وإلى والديها الحقيقيين.

3 – فيلم Hotel Transylvania الذى طرح عام 2012، ويدور حول مافيس ووالدها دراكولا يديران فندق 5 نجوم في ترانسيلفانيا فقط للوحوش، عندما تستكشف مافيس العالم البشري لأول مرة، فإن والدها لديه زومبيون يتبعونها ويخافونها من العودة إلى هناك مرة أخرى، ومن ثم يصل جوناثان وهو إنسان، بطريق الخطأ في الفندق ويجب أن يحاول الاختلاط به، ولكن وجده دراكولا الذي يحاول طرده، ومن ثم يجد أن ابنته وقعت في حب البشرى.

4 – فيلم Monsters Inc الذى طرح عام 2001، ويدور تخويف الأطفال، لأن صرخاتهم تغزو مدينة مونستروبوليس، ويفخر سولي ومايك بعملهما، ويريدان أن يكونا الأفضل في العمل، وعندما تصل فتاة صغيرة إلى بلدة الوحوش، وأثناء محاولتها إبقائها مخفية ومعرفة كيفية إعادتها إلى المنزل يدركون أن الأطفال ليسوا سيئين كما كانوا يعتقدون من قبل وربما ليس من المهم تخويفهم.

5 – فيلم Corpse Bride الذى طرح عام 2005، ويدور حول فان دورت الشاب الذى يقع في حب امرأة هيكلية متوفية، بالرغم من تحديد موعد زواجه من بشرية مثله، وبالتالى سيكون عليه الاختيار بين شريكته الجديدة، أو القديمة.