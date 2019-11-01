حوار| داليا مصطفى: "حواديت الشانزلزيه مبهرة ولهذا السبب لم احتفظ بملابس الكبريت الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - ياسمين الشرقاوي:

تُعد الفنانة داليا مصطفى أحد أهم النجوم المتواجدين حاليًا، فهي موهبة استثنائية، استطاعت أن تترك بصمتها في الأعمال التي شاركت بها، سواء في الدراما أو المسرح أو السينما، فهي تعرف جيدًا كيف تنتقي أدوارها.

تنتظر داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حودايت الشانزلزيه"، فتواصلنا معها للكشف عن طبيعة شخصيتها في هذا المسلسل الذي يتناول حقبة الخمسينيات ويناقش قضايا عدة بين طبقات المجتمع، وإلى نص الحوار:

- في البداية حديثنا عن طبيعة دورك في "حودايت الشانزلزيه

أجسد في حودايت الشانزلزيه شخصية قسمت هانم التي تنتمي لطبقة راقية، ومتزوجة من إياد نصار، ولكنها تواجه مشكلة في الإنجاب، ثم تكتشف خيانة زوجها، وتتوالى الأحداث، المسلسل بيناقش العديد من القضايا الهامة في حقبة الخمسينيات، ويستعرض طبقات المجتمع المصري في هذه الفترة، أبرزها الطبقات الراقية والفقيرة والمطربات والاختلافات بينهم.

- ما شعورك عند تجسيدك لتلك الشخصية التي تنتمي لحقبة زمنية مختلفة؟

تمنيت ألا أعود من هذه الحقبة وهي بالمناسبة الفترة المفضلة لدي، إذ تميزت السيدات بالأناقة والشياكة والرقُي في هذه الفترة: "ده حتى النصابين كانوا بينصبوا برُقي".

- هل استطاع فريق العمل المحافظة على ظهور تلك الحقبة بكشل مثالي؟

بالطبع، ومثال على ذلك كان هناك مشهد تقول فيه أمي "يا كلبة"، فوجدنا المخرج مرقس عادل معترضًا على الجملة فقولت له: "دي كلمة عادية جنب البلاووي اللي بتتقال"، فرد قائلًا: "لأ زمان الكلام ده مكنش بيتقال".

- هل تقصدين أن هناك رسالة للمسلسل؟

بالطبع.. نحن نريد أن نصل إلى أن نكُف عن التحدث والتعامل بطريقة لائقة مع بعضنا البعض، وأن لاحاجة للجوء لأي طريقة مهينة، خاصة وإنني أرى أن هناك ظاهرة غريبة طرأت على مجتمعنا والأخلاق تغيرت.

- متى موعد العرض؟

المسلسل سيعرض في 11 نوفمبر القادم"، على قناتي On eو Mbc 4".

- لماذا لم نراكِ مع زوجك شريف سلامة؟

لم يعرض علينا عمل جيد، ولو عُرض لن نتردد فيه.

- هل يساعدك في اختيار أدوراك؟

دائمًا نأخذ آراء بعضنا البعض، ودائمًا مشجع لي.

- هل هناك أعمال قادمة لكٍ بخلاف "حواديت الشانزلزيه؟

يوجد فيلم ولكني لم أتعاقد عليه حتى هذه اللحظة، وهناك عملين في رمضان القادم، ولم أبدي رأيي فيهما حتى الآن.

- على ذكر شهر رمضان، حديثنا عن تجربتك مع هاني سلامة في "قمر هادئ"

تجربة لطيفة للغاية، وسعدت جدًا بالعمل مع فنان كهاني سلامة، لا سيما وأنه شخصية لطيفة وحترمة وعلى خُلق وذوق، كما أنني استمتعت بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

- ما طموحاتك في عالم الفن؟

أتمنى أن نقدم أعمالاً راقية، وأن نكُف عن استخدام الأسلوب الركيك سواء في الحوار أو الصورة أو النجوم.

- ما موقفك من المسرح؟

آخر ما شاركت به في المسرح هي "عز الضهر"، منذ 15 عامًا، والحقيقة إنني اشتقت له جدًا، ولكن في الوقت الحالي لا أستطيع العمل في المسرح، نظرًا لانشغالي والمسرح يحتاج تفرغ.

- هل هناك أعمال فنية ندمتي على المشاركة بها؟

نعم.. هناك ولكن لن أذكر أسماء.

- هل الندم يجعلك تتفادين الوقوع في تلك الأخطاء مجددًا؟

أنا لم أخطئ في الاختيار، ولكن بعض الأشخاص الذين تعاملت معهم "ملهمش كلمة".

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- من تقصدين فنانين أم صناع العمل؟

صناع عمل.

- لديك تجربة مميزة في "الكبريت الأحمر" بجزأيه.. ماذا عنها؟

الكبريت الأحمر من أحب التجارب لقلبي، استمعت جدًا بالعمل مع الفريق ككل من أكبر شخص لأصغر عامل، جميعهم محترمون، وفنانين حقيقي وطول الوقت كنا نسعى لخروج العمل بشكل يليق بالجمهور، والسيناريو كان أكثر من رائع، وعصام الشماع قامة كبيرة للغاية، سعدت واستمعت واتثقفت بالعمل معه، ولم أر رجلاً جميلاً بجمال روحه وموهبته في حياتي.

- كيف كانت أجواء العمل مع أحمد السعدني وريهام حجاج وعبد العزيز مخيون؟

أحمد السعدني دفعتي، ولطيف وزي العسل، وريهاج حجاج صاحبتي وعبدالعزيز مخيون رائع.

- ما تعليقك على الانتقادات التي وجهت لكي بسبب شخصية "جيرمين".. وكيف تعاملتي معها؟

للأمانة أنا لم أر أي انتقادات، ولكن وارد يكون هناك من انتقدني أو سبني لأن ذلك أصبح موضة، لكني لم اقرأ تعليقًا واحدًا سلبي ضدي.

- بما إنك تابعتي تعليقات الجمهور.. ما أكثر تعليق لفت انتباهك؟

فين ملابس "جيرمين"، مش عايزة تبيعها، لبسك كان حلو أوي.

- وأين ملابس "جيرمين"، في الكبريت الأحمر؟

لدي مشكلة كداليا، وهي إنني عندما أصور أي شخصية لا استطع أن أرتدي ملابسها بعد انتهاء العمل، وهذا لأنني من الممكن أن أرتدي الطقم الواحد لمدة 20 ساعة متواصلة، وعلى مدار 5 أيام، فبوصل لمرحلة إني مش طايقة أشوفه تاني.

- لم ترتدي ملابس "جيرمين"، بسبب الزهق أم الرعب؟

مستحيل ألبس ملابس جيرمين، لأني اعتقدت أن أجواء الرعب في المسلسل متعلقة بها.

- هل اتجهتي للبزنس خارج الوسط الفني؟

أنا لم أتجه، ولكن زوجي لديه بيزنس خاص.

- هل ساندتيه في ذلك؟

بالطبع.. لأن مفيش حاجة مضمونة.

- ما هي طبيعة هذا البيزنس؟

متعلق بالسياحة فلديه مراكز غطس بشرم الشيخ، وشركة بناء "اللسان" المتواجد داخل الفنادق.

- ما مدى علاقتك بالسوشيال ميديا؟

أنا مبتدئة في السوشيال ميديا، ولم أعيرها اهتمام سوى من فترة قريبة، وأدير صفحاتي بنفسي.

- أكتر الفنانين موهبة من وجهة نظرك؟

بحب جدًا حمزة العيلي.

- ما أكثر الأعمال التي تعتزين بها في مسرتك الفنية؟

هناك أعمال قريبة من قلبي جدًا، مثل "خيال الظل" و"الكبريت الأحمر".

- ما أكثر ما يجذبك في الشخصيات التي تنوي تقديمها؟

أن تكون متجددة ولا تثير أحداثها على طريقة "الوان تراك"، لابد من وجود التنوع.

- هل داليا مصطفى شخصية متنوعة في الحقيقة؟

إطلاقًا.. أنا شخصية ثابتة للغاية، ولا أميل إلى التغيير أو التجديد، وعندما يتغير مكان الأشياء ببيتي "بقلب الدنيا". ​