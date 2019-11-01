أبرزها "حدث في تلك الليلة" عن رواية للبابا شنودة.. أفلام أنتجتها الكنيسة قبل "بابا العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

الكشف عن مشاركة دير الأنبا بيشوي في تقديم مسلسل وفيلم سينمائي عن حياة البابا شنودة الثالث، فتح الباب أمام التعرف على إسهامات الكنيسة الدرامية والسينمائية، التي قدمتها من قبل.

المفارقة هنا أن أول من فتح الباب أمام الكنيسة لتقديم أفلام سينمائية هو البابا شنودة الثالث نفسه، وكان ذلك عام 2009، من إنتاج شركة إيجيبتوس للإنتاج الفني فيلما بعنوان "حدث ذات ليلة" عن الرواية التي كان قد كتبها الباب بعنوان "ثلاث قصص هادفة"، وكتب سيناريو وحوار العمل سعيد يوسف، ومعالجة فنية ماهر زكي، وقام ببطولته فريد النفراشي، وألبير مكرم، وماريا أنا بوليس، الذين شاركوا في القصة.

ضم الفيلم أيضًا قصتي "أبونا انسطاسي" و"أمهلني أسبوعا"، وقام ببطولة الأول سمير فهمي والثاني إيهاب صبحي.

ومن إنتاج بافلى فون فيكتور فاروق، قدمت الكنيسة فيلم "الراهب الصامت" عن قصة حياة الراهب بسطس الأنطوني، سيناريو وحوار سامي فوزي، وبطولة إيهاب صبحي، يوسف داود، لطفي لبيب، وفاء الحكيم، فريد النقراشي، إخراج جوزيف نبيل.

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حصد الفيلم عدة جوائز عن البطولة والبطولة الثانية والتصوير والموسيقى والإخراج والمونتاج ويعتبر من أهم الافلام التي أنتجت في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قام الفنان ماجد الكدواني ببطولة فيلم "ضيف من السماء"، الذي حكى قصة الراهب أندراوس الصموئيلي، وكتب السيناريو والحوار حسام حليم، وأخرجه عماد فؤاد، وأنتجته باقي فون أيضًا.

شارك ماجد في بطولة الفيلم، الفنانون إيهاب صبحي، جميل برسوم، سمير فوزي، شهيرة فؤاد.

قام الممثل ناجي سعد بتجسيد شخصية الراهب عبدالمسيح المناهري في فيلم بعنوان "السائح" عن سيناريو وحوار حسام حليم، وأخرجه عماد فؤاد، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، لطفي لبيب، تريز دميان.

ومن إنتاج دير السيدة العذراء مريم "السربان" قدم الفنان فريد النقراشي فيلم "نسر البرية"،عن شخصية فلتاؤوس السرياني، وكتب السيناريو والحوار سامي فوزي، وتولى إخراجه جوزيف نبيل. وشارك في بطولة الفيلم جميل برسوم، سمير فهمي، أحمد حلاوة، منير مكرم، ناجي سعد.​