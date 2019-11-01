هاني شاكر يُعلنها بكل وضوح: “قرار منع محمد رمضان ليس بيدي”

متابعة بتجـــــــــــرد: اعترف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر صراحة بأنه لا يملك قرار منع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء، ملمحًا إلى قانون الاتحادات الفنية المصرية الذي يلزم نقابة الموسيقيين بمنح رمضان تصريح بالغناء بصفته عضوًا عاملًا في نقابة الممثلين، وطلب شاكر من رمضان ان يتخلى عن طريقته القديمة ويقدم الجديد إذا كان حريصًا على استكمال مسيرته الغنائية.

وتابع هاني شاكر كلامه في أحدث لقاء تلفزيوني معه، بنبرة سخرية: “أتمني لو نوي يكمل يعني ينوع بقا في الكلام عرفنا ان هو نمبر وان وعرفنا ان هو مفيش غيره وعرفنا ان هو السلطان وعرفنا انه بيقلعوه الجزمة علي المسرح وهو يغني وبيشلوه على المسرح زي الملوك عرفنا الكلام ده الحمد لله ياريت يبقي فيه جديدة الفترة اللي جاية ان شاء الله”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية تلقت سابقًا نقدًا شديدًا بسبب السماح لمحمد رمضان بالغناء في حفلات عامة، خاصة وأنها تقوم بملاحقة كل نجوم المهرجانات قضائيًا وحصلت على حكم بحبس أحدهم، وهو ما استدعى إصدار بيان عاجل من نقيب الموسيقيين هاني شاكر أكد فيه أن محمد رمضان ليس عضوًا بالفعل في نقابة المهن الموسيقية ولم يخضع للاختبار أمام اللجنة الرسمية المكلفة بمنح تراخيص الغناء، ولكنه حصل على الترخيص القانوني بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية، وهناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية المصرية، تمنح الأعضاء حق الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاثة وهذا ما حدث مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله.

ووجه هاني تحذيرا للممثل الشاب محمد رمضان قائلا: “أتمنى إنه يراعي ربنا في الشباب، لأنه في يوم من الأيام كلنا هنتحاسب على اللي قدمناه، وبقوله ياريت تهتم بالقيم النبيلة اللي عايزين نزرعها في نفوس الشباب”.