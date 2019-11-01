ملحم زين يُغني للجاليات العربية في ألمانيا!

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني ملحم زين حفلًا كبيرًا في ألمانيا في 2 نشرين الثاني/نوفمبر الجاري يشاركه فيه الفنان زياد برجي.
ومن المقرر أن يقدّم ملحم زين خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، خاصة أن الجالية العربية في ألمانيا تنتظره بفارغ الصبر.
يشار إلى أن آخر أعمال ملحم زين ميني ألبوم بعنوان ملحم زين 2019″ أغنيات باللهجة اللبنانية هي “لهون وبس” و”مدري شو بني”، “من مدة”، “قولوا” و”صفا قلبي”، وتعاون مع الملحن سليم سلامة في تلحينها ومع الموزّع عمر صباغ في توزيعها، والشاعر فادي خليل في كتابة كلماتها، ما عدا أغنية “لهون وبس” التي كتب كلماتها إيفان نصوح.
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