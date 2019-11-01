جدل كبير بعد أوّل مباراة مصارعة نسائية في السعودية.. إليكم ما حدث

متابعة بتجـــــــــــرد: أقيمت يوم أمس الخمس، 31 تشرين الأوّل/أكتوبر أوّل مباراة مصارعة نسائية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مهرجان “كراون جول”، الذي تنظمه شركة “WWE” الأمريكية، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وفازت في النزال التاريخي، الأمريكية من أصول كندية، ناتاليا، على منافستها لايسي إيفانز. وكان لافتًا أن المصارعتين كانتا ترتديان ملابس محتشمة.

وعقب انتهاء المباراة، هبطت المصارعتان من الحلبة من أجل تحية الجمهور السعودي، وقامتا بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها.

وأثار تصرف ناتاليا ولايسي إيفانز مع السيدة السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير منهم عن تأثرهم من المشهد.

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وكانت لايسي إيفانز علقت على مشاركتها في أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية، قائلة: “لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجعل ابنتي الصغيرة تدرك أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك”.

ومن جانبها، قالت ناتاليا أمس: “العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في (كراون جول)، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لاينسى”.

و”كراون جول” هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة “WWE”، ويشارك فيه المصارعين من العرضين التلفزيونيين “راو” و”سماكداون”.

تجدر الإشارة إلى أن العرض هو جزء من فعاليات “موسم الرياض”، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض “كراون جول” في عام 2018.