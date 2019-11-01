9 أفلام تحصد جوائز مهرجان الكويت السينمائي

اختتم مهرجان الكويت السينمائي دورته الـ3، الخميس، بحفل إعلان وتوزيع الجوائز الذي أقيم في مكتبة الكويت الوطنية بحضور عدد من الفنانين والمثقفين.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير، فاز بالمركز الأول "هكذا ولدت" للمخرج عبدالوهاب الأصبحي، بينما فاز بالمركز الثاني "الديجتال والأفلام" للمخرج محمد الهولي، وحل بالمركز الثالث "العنف اللطيف" للمخرجين سعد جمال وأحمد الخضري.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل فيلم "زري" للمخرج حسين حبيب، بينما جاء بالمركز الثاني "الشهيد الحي" للمخرج ثنيان الرشود، وحل ثالثا "أعطيني قلم" للمخرجة ميس الفلكاوي.

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وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول "من دون قصد" للمخرج عبدالعزيز بهبهاني، وحصل على المركز الثاني "الوظيفة" للمخرجة مريم العباد، وجاء ثالثا "علي" للمخرج مقداد الكويت.

وفي كلمة الختام، قالت رئيسة المهرجان فاطمة الحسينان إن المهرجان حقق أهدافه وعمل على تحريك السينما الكويتية وتنشيطها وتحفيز الشباب الكويتي لتقديم الأفضل.

وأضافت أن الدورة الثالثة ركزت على الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة لأهميتها من حيث المجهود والبحث عن الحقيقة، مشيرة إلى أن الفيلم الروائي الطويل ستكون له مكانته في الدورات المقبلة.

ونظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 21 فيلما.