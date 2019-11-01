خاص- المخرج ايلي السمعان يستأنف تصوير “العودة” ويكشف أسراره

بدأت شركة ايغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، تصوير مسلسل “العودة” المؤلف من ٣٠ حلقة، من بطولة النجمين دانييلا رحمة ونيكولا معوض، اخراج ايلي السمعان.

وعلى وقع الحراك الشعبي والازمة التي يمر بها لبنان، توقف تصوير المسلسل، إلا ان التصوير عاد واستأنف من جديد منذ أيام قليلة لأجل الانتهاء في الوقت المحدد.

وفي اتصال مع المخرج المتميز ايلي السمعان للاستفهام حول المسلسل، أكد في دردشة معنا ان التصوير لا زال في مراحله الأولى حيث كان من المفترض ان يكون قد انتهى من تصوير أول شهر من الثلاثة أشهر ولكن بسبب الاوضاع تم التوقف عدة مرات.

وتابع “السمعان” متحدثاً حول الصعوبات التي كانت تواجه فريق العمل في الاسبوعين الماضيين حيث تكمن الصعوبات في الوصول الى مواقع التصوير المتفق عليها، لذا اضطر القيمين على المسلسل الى تغيير المواقع كي يستطيع الجميع استكمال التصوير.

Advertisements

وشدد “السمعان” في حديث مع موقعنا أن نجوم المسلسل وفريق العمل والجميع متأثرين بالوضع الراهن في لبنان لأنهم في النهاية من الشعب ولكن خلال التصوير يحاولون قدر المستطاع عدم التطرق الى الموضوع كي تبقى النفسية ايجابية ويقدمون من قلبهم.

ولفت المخرج ان المسلسل أحداثه مشوقة وجميلة جداً ويتضمن مفاجآت عديدة وكل ممثل يقدّم الدور المناسب للشخصية، وأكد أنه يتوقع ان يترك “العودة” اصداءً ايجابية جداً خاصة أنه يضم نخبة من الممثلين الى جانب دانييلا ونيكولا وهم اسعد رشدان، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا.

نذكر ان المسلسل يتضمن ارتباطاً ما بين الماضي والحاضر، والجمهور سيرىFlashback أي قبل وبعد. سيعرض قريباً على قناة mbc.

المخرج ايلي السمعان