شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تكشف موعد استئناف عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريم البارودى أنها تواصل استعداداتها وهى وأسرة مسرحية " جوازة مرتاحة"، لعرضها مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.

ريم البارودي كشفت عن موعد استكمال العروض التي بدأت في شهر يوليو الماضي بمدينة الغردقة، حيث أوضحت فى تصريحها لـ"الخليج 365"، أن عروض المسرحية سيتم استئنافها في شهر ديسمبر وتحديدًا في منتصفه، وأضافت أنها في غاية السعادة حيث أعادتها تلك المسرحية إلي خشبة المسرح.

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ريم البارودي

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، ويشارك في بطولتها بجانب ريم البارودي كل من الفنان أحمد صفوت، هشام اسماعيل، منة عرفة.

على جانب آخر يعد آخر أعمال الفنانة ريم البارودي الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" التي لعبت فيه دور مروة وشاركت فيه إلى جانب نجوم عدة أبرزهم ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، صبري فواز، سيمون وغيرهم من الفنانين.