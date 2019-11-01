وجدة تستعد لاحتضان الدورة الثامنة من مهرجان المتوسطي للسينما والهجرة

أعلنت جمعية التضامن للتنمية والهجرة، في بلاغ صحفي، عن عزمها تنظيم الدورة الثامنة للمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة، وذلك ما بين 02 إلى 05 تشرين الأول/نوفمبر القادم، بمسرح محمد السادس بمدينة وجدة تحت شعار "السينما في خدمة الشعوب".

وحسب ذات البلاغ، فستعرف هذه الدورة مشاركة 14 فيلما من دول البحر الأبيض المتوسط كالمغرب والجزائر ومصر ولبنان و تركيا و فرنسا و إيطاليا، بالإضافة إلى أفلام مخرجين مهاجرين مقيمين بدول المهجر، كألمانيا وهولندا، حيث تم انتقاء ستة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

وستتنافس الأفلام المشاركة للظفر بالجائزة الكبرى للمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن دور رجالي، وجائزة أحسن دور نسائي.

وأضاف ذات المصدر أن نسخة هذه السنة ستتميز ولأول مرة بمسابقة للأفلام القصيرة، حيث ستتنافس 8 أعمال على أربع جوائز، هي جائزة الإخراج، جائزة السيناريو، جائزة أحسن دور رجالي وجائزة أحسن دور نسائي.

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وأشار بلاغ الجهة المنظمة إلى أن لجنة تحكيم دورة 2019، سيترأسها المخرج الفرنسي مانويل سانشيز، وستتكون من الخبيرة في مجال الهجرة أسماء الشرايبي، والفرنسي جيل لومود، والمخرج المغربي المقيم ببلجيكا مراد بوصيف.

وستشهد فعاليات المهرجان تكريم عدد من وجوه الفن السابع، كالدكتور والكاتب المغربي مراد ريفي، والإعلامي أبو يوسف بلعيد، والمخرج والمنتج الإسباني بسيرا أورتيز ميغل، إضافة إلى عرض شريط سينمائي لفائدة الأطفال وتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان "الهجرة وتحديات الاندماج في ظل العولمة"، وكذا إقامة ورشات تكوينية لفائدة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والمقيمين بالمغرب، وشباب جهة الشرق، تحت تأطير كل من الفنان المغربي في مجال الماكياج والخدع السينمائية، جمال الشاعري، والكاتبة الفرنسية في مجال كتابة السيناريو، آنا كلود لومي.

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