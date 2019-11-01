العربي يؤكد أن اهتمامه باللغة العربية الفصحى في أعماله

حل الفنان طارق العربي طرقان وأولاده ضيوفا على برنامج "فول ٩٢" على إذاعة "انيرجي"، وطارق هو أشهر مغني مسلسلات الكرتون التي نشأ على سماعها أجيال متعاقبة.



وشهدت الحلقة غناء طارق وأولاده مجموعة من اغاني الكارتون القديمة، وكشف الأبناء أن بدايتهم في المجال كانت بإجبار من والدهم من خلال عمل swan princess.

واجتمع الأبناء محمد وديما وتلا، على مشكلة هم أثناء المدرسة وقالوا: "زمايلنا مكنوش بيصدقوا إن والدنا صاحب أغاني الكارتون اللي بيحبوهم، لكن بدأوا يصدقونا ويعرفونا لما بدأنا ".في شغل الإعلانات

وقال محمد مازحا: "زملائي كانوا يقولون لي كيف سجلت الأغنية وانت معانا وهل عندك ستوديو".

وعن دخول أولاده لمجال الغناء قال طارق: "لم أنظر للأمر على أنها وظيفة أو عمل، لكن الأغاني كانت تتطلب أصوات اطفال وهما لغتهم كانت جيدة جدا منذ الصغر ، محدش فيهم عذبني انا اللي عذبت الثلاثة".



وأوضح طارق أن اللغة العربية الفصحى كانت عامل أساسي في أعماله، و كنت استعمله بشكل تلقائي وأدركت أهمية ذلك في العشر سنوات الماضية.

وكشف طارق أن واحد من الجمهور بعد سنوات طويلة جاء يعاتبني الخطأ لغوي في اغنية ريمي، وانا قدرت ذلك، لأن اللغة العربية في رأيي مهمة جدا واذا فقدناها فقدنا كل شئ، وهي مهمة للاطفال الذين يتقنوها بشكل جيد، لأن اللغة وعاء الفكر، وانا لست ضد العامية.



وأضاف طارق أن أقرب أغنية لقلبه من حيث الموسيقى كانت "ريمي". أما ديما فقالت إن امتع أغنية تؤديها على المسرح هي "عهد الأصدقاء، واتفق محمد وديما على أن اغنية ماوكلي الأقرب لقلبه لأنها تذكرهم بطفولتهم.



ويقوم الأبناء الثلاثة بأعمال الدوبلاج سواء في قناة "سبيستون" وخارجها. وقالت تالاإن الفرق بين الدوبلاج قديما والآن هو التدقيق مع اللغة، في الماضي كان هناك تدقيق شديد وكنا نقابل أطفال يتحدثون بالفصحة، لكن الآن في أى عمل نخضع لطلبات العميل الذي قد يدمج بين العامية والفصحى والإنجليزية.

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ومن هذا المنطلق علي طارق قائلا: "انا مشفق على الجيل الحالي.



وأوضح طارق، أن انشغالات الحياة قلصت من الرقابة على الأطفال ونوافذ اطلاعهم.

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