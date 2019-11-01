انتصار تكشف شخصيتها في "اتنين في الصندوق"

عادت الفنانة انتصار إلى تصوير أحداث مسلسلها الجديد "اتنين في الصندوق"، والذي من المنتظر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت "انتصار، إنها تجسد دور والدة حمدي الميرغني وأوس أوس، والتي تعمل في كل شيء في الحارة ومن ضمنها مجال "النظافة" أيضًا، لكنها تعمل أيضًا بدور "الخاطبة" التي تساعد بنات الحارة على إيجاد العريس المناسب والعمل على أخذ جزء من المال من العريس والعروسة، لتقع بسبب ذلك في الكثير من المواقف الكوميدية.

كما تعمل "انتصار" في مجال "الخياطة" أيضًا، حيث تحاول كسب أي أموال من قبل صرفهم على نجليها العاملين في مجال "النظافة" ويتجهان للابتكار خلال منتصف حلقات المسلسل.

يذكر أن المسلسل قد بدأت التحضيرات الخاصة به منذ مطلع عام 2017، لكنه تم تأجيله لمدة عامين بسبب دخول أبطاله وعلى رأسهم حمدي الميرغني في تصوير أعمال أخرى، ليقابل العمل التأجيل لأكثر من مرة حتى عاد مؤخرًا ودخل صناعه لوكيشن التصوير الخاصة به.

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ومسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كلا من حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين.

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