فلوكس يلتقي حلا شيحة مع أبنائها ويثير الجدل برسالته عبر "إنستغرام"

فاجأ الممثل أحمد فلوكس جمهوره اليوم بنشر صورة له مع الفنانة حلا شيحة على "انستغرام"، وذلك بعد طلاقه مؤخراً من شقيقتها الفنانة هنا شيحة.

أحمد فلوكس يلتقي حلا شيحة بعد طلاقه من شقيقتها

ونشر أحمد فلوكس صورة له مع حلا شيحة على حسابه بانستقرام والتي كانت بصحبة ابنيها خديجة وأحمد، وذلك أثناء احتفالهم جميعها بـ"الهالويين"، ووجه فلوكس رسالة إلى حلا شيحة قال بها:" مبسوط اني شفتك النهاردة.. ومبسوط اني شفت خديجة القمر والوديع احمد كانوا واحشني قوييييي"

وأثار أحمد فلوكس الجدل بسبب تعليقه على صورته مع حلا شيحة بعدما حذف وصفه لها "سندريلا الفن" بعد لحظات من نشر الصورة، وهو ما أثار استغراب متابعيه حول سبب حذفه لهذه الجملة، في حين أشاد البعض بتصرفه واستمرار علاقته الطيبة بعائلة طليقته هنا شيحة.

وكان أحمد فلوكس قد انفصل عن هنا شيحة هذا العام بعد قصة زواج قصيرة تخللها العديد من الشائعات والجدل منذ بداياتها إلى انتهائها، وكشفت هنا شيحة مؤخراً عن انها غياب الانسجام بينهما كان السبب الرئيسي في طلاقهما، في حين دافع فلوكس عنها في مواقع التواصل وأكد على استمرار علاقته الطيبة بها رغم الطلاق.

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وتقضي حلا شيحة أجازتها هذه الأيام في مصر برفقة ابنيها أحمد وخديجة، في حين يتواجد بقية أبنائها في كندا برفقة والدهما بسبب دراستهما، وينتظر الجمهور إعلان حلا شيحة عن أعمالها الجديدة بعد عودتها هذا العام بمسلسل "زلزال" مع محمد رمضان وظهورها الأخير في مهرجان الجونة لأول مرة.

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