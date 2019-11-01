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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شنطة.. كاثرين زيتا جونز تخطف الأضواء بصحبة ابنتها (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة كاثرين زيتا جونز بإطلالة مميزة مع ابنتها كاريس خطفا بها الأضواء من أمام أحد القصور التاريخية في العاصمة الإيطالية روما.
وهي الصور التي جاءت ضمن حملة ترويجية لصالح إحدي دور الأزياء الشهيرة (فيندي)، .. والتي احتفت بإطلاق مجموعة من الحقائب الجديدة اختارت كاثرين وابنتها التي تبلغ 16 عام ليكونا الواجهة الدعائية لتلك الحملة.
علي جانب آخر احتفلت النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس منذ فترة بعيد ميلاد الأخير حيث ردا بهذا الإحتفال معاً علي سيل كبير من الشائعات التي أكدت انفصال الثنائي الشهير في هوليود.
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