شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوفمبر.. مزج بين الموسيقى الشرقية والغربية فى حفل بعنوان "العناصر الأربعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام معرض فنى بعنوان "العناصر الأربعة" يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 فى تمام الساعة السادسة مساء ببيت السنارى، ويستمر لمدة أسبوع، بمشاركة عدد من المطربين والعازفين من مختلف دول العالم إذ تندمج الموسيقى الشرقية مع الغربية لتتجاوز حدود العالم، وتمزج بين الحضارات.

يشارك فى المعرض مجموعة من الفنانين المصريين والأجانب وهم؛ ماتشى سنشافا وماهر عراقيب ووبافل كوزما وصلاح عبد الخالق وسمير عبد الفضيل وسيلفيا سفوروفا وفويتشخ أوشاك وأحمد الفقى أندريه شيتوفيتش وأنا سلروفيتش وبارتومى سنشافا وعصام عبد الرازق وهبه النجار وإيزابلا ماريا اخمن ويانا هولا.

يأتى المعرض فى ضوء المشروع الفنى الدولى لتحقيق الانسجام والتقارب بين الشعوب، على اعتبار أن الفنون خير سفير بين الثقافات، فقد استطاعت أن تتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم بين الشعوب، ويؤكد هذا أهمية الفنون فى بناء جسر من التعايش والاعتدال واحترام الآخر والمساواة.

ويعكس المعرض الرغبة الدولية فى التأكيد على قيمة الحوار ودحضها للرأى السلبى الزاعم بأن حضارات العالم المتنوعة مصيرها الصراعات الحتمية، فالحضارات بمختلف أنواعها فى الشرق والغرب كانت ومازالت فى تواصل مستمر.