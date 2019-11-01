تامر حسني يشيد بالإعلامية لميس سلامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو للإعلامية لميس سلامة مذيعة برنامج "صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد".
كتب تامر حسني: "أنا بشكرك أوي من كل قلبي يا أستاذة لميس علي كلامك الجميل الراقي و مش عشان الكلام جميل لا عشان من قلبك أنا فعلاً بشكرك".
كانت لميس سلامة قالت في برنامجها: "تامر حسني إنسان خلوق جدًا وبيحب يشوف كل الناس ناجحة وهو شخصية جدعة جدًا وادي فرص كثيرة جدًا لمواهب كثير مفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه".
يستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "الفلوس"، من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو.
والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
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