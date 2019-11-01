من صنع صديقتها.. ميرهان حسين مع تورتة عيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها مع تورتة عيد ميلادها.
علقت ميرهان على الصور: "نسمة صديقة الطفولة عملتلي أحلى كيك لعيد ميلادي ميرسي يا بيبي".
ظهرت ميرهان في الصور جالسة أمام تورتة عيد الميلاد، التي جاءت على شكل شريط سينما عليها صور من أعمال ميرهان، وفوقه كلاكيت مكتوب عليه اسم ميرهان.
يُذكر أن الفنانة ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر عام 1982، ونالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي"، وبعدها شاركت كممثلة في أعمال ناجحة منها فيلم "عمر وسلمي 2"، و"الهرم الرابع"، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: "دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت".
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