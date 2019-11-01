مروة ناجي تنشر صورًا من رحلتها في شلالات نياجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من رحلتها في شلالات نياجرا بكندا.
كتبت مروة ناجي في تعليقها على الصور: "من أجمل الأماكن اللي رحتها فعلاً في حياتي، شلالات نياجرا، كندا" .
سافرت الفنانة مروة ناجي إلى كندا لإحياء حفلين ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية" بكندا، وتقدم مروة مجموعة من أغاني الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار "حكايتي مع الزمان" وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.
مروة ستختار ضمن برنامج الحفلين المقرر إقامتهما مطلع نوفمبر المُقبل، باقة من الأغاني الأكثر شعبية التي غنتها الراحلة وردة الجزائرية.
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