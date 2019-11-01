شاهد: الفنانة ميرهان حسين تفاجئ متابعيها بوصلة رقص في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها الـ 37 بطريقة أثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت فيها جريئة على غير العادة.

وظهرت “ميرهان” ترقص في بداية مقطع الفيديو على خاصية “ستوريز”، وكانت ترتدي تنورة قصيرة.

وشاركت أسرة ميرهان في الاحتفال وتغنى الجميع بأغنية عيد الميلاد.