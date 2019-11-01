تركي آل الشيخ يفاجئ جمهور موسم الرياض بأول ظهور لـ عبد المجيد عبد الله بعد مرضه.. وهذا ما قاله...

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن مفاجأة للجمهور السعودي وأعلن عن ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله، في فعاليات “موسم الرياض” لأول مرة منذ إعلان مرضه وتوقفه عن إحياء الحفلات الغنائية.

وأكد آل الشيخ، في مقطع فيديو عبر “تويتر” ، ظهور عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض من خلال ليلة الأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن، والتي ترفع شعار “نصف قرن والبدر مكتمل”، حيث أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أول ظهور لأبو عبدالله”.

وفي المقطع، تحدث عبدالله عن الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتعاونه معه ووقوفه بجانبه رغم أنه كان في بداياته الفنية، قائلا: “وجدت قمة في التواضع وقمة في الهدوء وإنسان يحسسك إنك فنان كبير رغم أني كنت في بداياتي أعطاك أبعاد للكلمة، أنا سعيد جدًا أنه دخل في مشواري، نصف قرن والبدر مكتمل”.

ونشر عبدالله مقطع الفيديو عبر حسابه على “تويتر” وأرفقه بتعليق وجهه للمستشار السعودي تركي آل الشيخ فقال: “حضورك يابوناصر طاغي وهو يطغى علي وأنا من هولة الموقف خطر يغمى علي”.