شكرا لقرائتكم خبر عن إيان سومرهالدر بطل مسلسل مصاصى الدماء الجديد V-Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود من جديد النجم إيان سومرهالدر لعالم مصاصى الدماء، ولكن هذه المرة كـ طبيب، وليس كـ واحد منهم، وذلك من خلال مسلسل V-Wars، الذى من المقرر ان يصل إلى الشبكة المنتجة خلال العام الجارى، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد بعد.



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وكشفت الشبكة المنتجة عن 4 صورة من المسلسل، ويشارك في بطولة العمل جنبا إلى جنب مع سومرهالدر، كل من كايل بريتكوف، ادريان هولمز، جاكي لاي، بيتر اوتربريدج، كيمبرلي سو موراي، سيدني ماير، لورا فاندرفورتس، تيدي موينيهان، جريج بريك، تيد أثيرتون، جوناثان هيجنز، بو مارتين.



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ويدور المسلسل الجديد حول الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل في عالم من الرعب عندما يتم إطلاق فيروس يتسبب في ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، ولكن يحول هذا المرض أفضل صديق له، مايكل فاين، إلى مصاص دماء مفترس يتغذى على دم أي من البشر من حوله عند شعوره بالجوع، ومع انتشار المرض وتحول عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات تضع الناس العاديين في مواجهة العدد المتزايد من مصاصي الدماء، ويتنافس سوان وزوجته نيكي مع الزمن لفهم ما يحدث، بينما يرتفع فاين ليصبح زعيم مجتمع مصاصى الدماء.

يذكر أن سومرهالدر لعب دور مصاص دماء في مسلسل الفانتازيا The Vampire Dairies، الذى طرحت أول حلقاته في عام 2009، وطرح منه 8 أجزاء، وعرضت أخر حلقات الموسم الثامن من العمل في 10 مارس من عام 2017.