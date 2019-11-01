كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا عبر حسابها على إنستجرام مع ابنتها، احتفالا بالهالووين. وظهرت يوسف وهي تريدي ملابس وقناع المسلسل الإسباني الشهير “la casa de papel”، وعلقت: “عيد هالووين سعيد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف بزي وقناع “La casa de papel”.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.