شاهد.. وصلة رقص لجوهرة بقرون الشيطان احتفالا بالهالوين

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بمقطع فيديو من اطلالتها بعيد الهالوين وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص في احدى الديسكوهات في الجيرة في مصر ببدلة رقص حمراء مع قرون الشيطان على انغام اغنية “العب يلا”.

وكانت الراقصة جوهرة قد أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب الحكم عليه بالسجن سنة كاملة مع الشغل والنفاذ بتهمة الفسق والفجور، وسط حديث عن هروبها لخارج مصر.