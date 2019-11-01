أكشاي كومار يتصدّر إيرادات بوليوود بـ"Housefull 4"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حقق النجم الهندي أكشاي كومار رقماً قياسياً بإيرادات فيلمه "Hpusefull 4" متفوقاً على الثلاثي سلمان خان وعامر خان وشاروخان .

. حيث كسر حاجز الـ100 كرور روبية في الأسبوع الأول لعرضه منتزعاً صدارة شباك تذاكر بوليوود منذ يومه الأول لطرحه بتاريخ 25 أوكتوبر، والذي حصد فيه 24 كرور روبية (3.5 مليون دولار)، ليصل في يومه الخامس إلى 109 كرورات أي (15.6 مليون دولار).





يُذكر أن الفيلم هو الجزء الرابع من السلسلة التي تحمل الاسم ذاته والمصنفة كوميدية اجتماعية، والتي قدّم الجزء الأول منها في العام 2010. علماً أنه من إخراج فرهاد سامجي، وهو يجمعه بعدة نجوم نذكر منهم كريتي سانون، ريتش ديشموخ، كريتي خارباندا، بوبي ديول وبوجا هيغدي.

الجدير ذكره أن أكشاي سبق وكسر حاجز الـ100 كرور روبية في إيرادات الأسبوع الأول من عرض أفلامه "Mission Mangal" وKesari” في 2019، و”Gold” وRobot 2.0″" .