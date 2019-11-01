شارون ستون تُغرِّد دعماً لشعب العراق







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت النجمة العالمية شارون ستون مع الحراك الشعبي المستمر في العراق مبدية تعاطفها مع ثورته. حيث غرّدت عبر حسابها الموثّق عبر "تويتر" كاتبة في تعليقها على صورة من التظاهرة الحاشدة: "إنه الجيل الأول بعد صدّام(الرئيس العراقي المخلوع الذي تم إعدامه) يناضل من أجل الديمقراطية ويحارب الفساد. إنها معركة من أجل حياتهم ومستقبلهم، ولإنقاذ الاقتصاد العراقي المتعثّر". وأضافت: "الفساد في الأداء الحكومي أشعل الاحتجاجات التي قُتِل فيها المئات.."

وحذرت من الوضع الراهن في العراق مضيفة: "استقرار البلاد أصبح على المحك.."

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