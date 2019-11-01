شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل الحديدى مأثر فيه.. روبرت داونى يكشف خططه بعد iron man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل الأمريكي روبرت داوني أنه وجد صعوبة كبيرة في التعايش مع انتهاء دوره مع الرجل الحديدي الذي ظل يلعب شخصيته طيلة 10 سنوات، وذلك أثناء حواره مع برنامج The Off Camera Show الذي أجري حواراً مطولاً مع النجم الشهير.

روبرت داوني كشف أن تلك الشخصية ستظل هي الأشهر علي الإطلاق بالنسبة له حيث حظت بمعجبين كثر في مختلف أنحاء العالم، ممن لا يتخيلوا مثله أنه لن يلعب تلك الشخصية مجدداً بعد انتهاء سلسلة المنتقمون ووفاة الرجل الحديدي في آخر أجزائها.

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داوني أكد أيضاً أنه وضع خطة من أجل التعايش مع ذلك بالبحث عن شخصية جديدة يغرق في تفاصيلها مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة الأمر مهما كان حجم الشخصية بقوله : "هناك رجل حديدي واحد ولن يتكرر".

كما أكد أيضاً أن أحد أهم أحلامه حالياً هو أن يكون أب جيد وأن يقوم بدوره بأكمل وجه مع أسرته الذي يحاول أن يقضي معهم أوقاتاً أكثر خلال الفترة المقبلة.