تريلر جديد لـ "Jumanji: The Next Level" وهذا موعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمى للجزء الجديد من سلسلة Jumanji، على موقع "تويتر"، تريلر تشويقي جديد للعمل الذي سيطرح تحت اسم "Jumanji: The Next Level". كما أعاد الفنان كيفن هارت بطل الفيلم نشر التريلر عبر حسابه.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج ستوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج فيلم 90 مليون دولار. ومن المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض السينمائي.

"Jumanji: The Next Level" من تأليف الثنائي سكوت روزنبرج وريك سومنرز، ومن إخراج جاك كاسدان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون ، كارين جيلان، وكيفن هارت، وجاك بلاك ونيك جوناس وريس داربي ودارين فيرارو وأليكس وولف وسال لونجوباردو وغيرهم.

دارت أحداث الجزء الأخير في إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجي" ليست مجرد لعبة، بل تحدي للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.