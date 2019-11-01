رابي عمرو سعد يستعد لفيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت شيماء فوزي طليقة الفنان عمرو سعد، صورة ، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جمعتاه بابنها رابي، أعلنت بها عن استعداده لتصوير فيلم جديد.

كتبت شيماء تعليقًا على الصورة: "كل المحبة والتقدير للأستاذة / يارا أحمد المسؤولة الإعلامية. لرابي ابني، مع بداية تصويره فيلم (صندوق الدنيا) بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف مع حفظ الألقاب".

سبق أن شارك رابي في أعمال مع والده الفنان عمرو سعد منها "يونس ولد فضة" و"وضع أمني".

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نشرت شيماء فوزي، الأحد الماضي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، أعلنت بها انفصالها عن زوجها.

وكتبت شيماء: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وتزوج الفنان عمرو سعد من شيماء فوزي، قبل 11 عامًا في سنة 2008، وأثمر الزواج عن أبنائهم رابى ويارو، وحبيبة. ​