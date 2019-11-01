فيديو.. أحمد أمين يطرح أولى حلقات "فاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح الفنان أحمد أمين أولى حلقات برنامج "فاميليا"، عبر قناة البرنامج الرسمية على "يوتيوب".

ناقش "أمين" في الحلقة، قضية انشغال الآباء عن أبنائهم بالهواتف الذكية، سواء بسبب السوشيال ميديا أو الألعاب أو العمل وغيرها من الأمور التي تحرم الأطفال من لحظات التفاعل الحية مع آبائهم.

وخاض أحمد أمين تجربة جديدة مع الآباء، حيث اجتمع بعدد منهم في معسكر ترفيهي لمدة يوم واحد مع أبنائهم بعيدًا عن الموبايل، وقد تم تنسيق عدة تحديات للآباء لقياس قوة تركيزهم مع أبنائهم وهم يستخدمون الهواتف النقالة، مستعرضًا رسائل الآباء للأبناء والعكس في نهاية الحلقة، والتي تناولت كلمات مؤثرة ووعود الآباء بالتقرب أكثر من أبنائهم.

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يعود آمين بهذا البرنامج إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام أربعة أعوام، منذ تقديم برنامج "البلاتوه".

يذكر أن البرنامج يدور في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض. ويتميز البرنامج بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.