سامر أبو طالب يعلن وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر المغني والملحن سامر أبو طالب، عبر حسابه على "فيسبوك"، تدوينة أعلن بها وفاة والدته. كتب سامر: "انتقلت إلى رحمة الله أمي، أرجوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون". يذكر أن سامر أبو طالب، نال شهرته بعد اشتراكه في برنامج The Voice في موسمه الأول، وطرح بعدها عددًا من الأغاني منها "إحساس جديد" و"مستغربين" و"شيء ميخصنيش".​

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