خالد النبوي يطرح بوستر مسلسله الجديد.. هذه قصته

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصرازي:
نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بوستر مسلسله "ممالك النار"
كتب النبوي: "قريبًا.. ممالك النار".
البوستر لم يضم أي شخصيات، ولكن كان عبارة عن هلال حديدي مُضرمة به النيران.
يجسد خالد في المسلسل شخصية طومان باي. والعمل يتناول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.
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