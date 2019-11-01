شاهد.. كايلى جينر تتحول لـ حورية بحر احتفالا بالهالوين

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - كشفت كايلي جينر، نجمة تلفزيون الواقع، عددا من الصور لاطلالتها بعيد الهالوين وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت كايلي جينر في الصور بملابس حورية البحر وهي الشخصية الشهيرة التي ظهرت في فيلم The Little Mermaid الأنيميشن.

من جانب آخر نالت كايلى جينر نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الكثير من الانتقادات على تويتر بسبب الزى الذى اختارته لابنتها فى الهالوين والذى يحاكى إطلالتها فى حفل الميت جالا مايو الماضى بفستان بلون اللافندر من فيرساتشى.

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ونشرت جينر صورة طفلتها ستورمى مرتدية فستانًا مطابقًا لفستانها بلون اللافندر واستايل حورية البحر مغطى بالريش وباروكة باللون نفسه مع حقيبة فضية لامعة.